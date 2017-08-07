Оператор Wi-Fi в московском метро запустил систему опроса граждан

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оператор бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене "Максима Телеком" запустил систему опроса пассажиров на общественно значимые темы, аналогичную той, которая действует на портале "Активный гражданин", начав с вопроса о возможном переименовании станции "Арбатская" в "Гоголевскую". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Ранее с инициативой переименования станции "Арбатская" Филевской линии выступил активист, москвовед и публицист Павел Гнилорыбов, мотивируя свою идею возникающей путаницей между одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий. В окрестностях станции расположены Гоголевский бульвар, два памятника Гоголю, а также мемориальный музей и научная библиотека "Дом Николая Гоголя".
"С 7 по 21 августа пользователи бесплатной сети Wi-Fi в столичном метро смогут высказать собственное мнение о появлении в московской подземке станции "Гоголевская", - сказали в пресс-службе.
Как отметил Гнилорыбов, "плотность мест, связанных с жизнью и смертью Гоголя, в этой части Москвы настолько велика, что сама идея буквально витала в воздухе". "При этом пассажиропоток здесь чуть ли не самый маленький в центре - 12 тысяч человек в сутки. И Гоголя возвеличим, и москвичей от путаницы спасем", - сказал Гнилорыбов.
В пресс-службе подчеркнули, что выступая площадкой для голосования, компания придерживается нейтральной стороны. Результаты голосования будут переданы руководству Московского метрополитена для принятия дальнейшего решения.