Движение на Варшавском шоссе перекрыто из-за столкновения четырех автомобилей

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение на Варшавском шоссе осуществляется по дублеру из-за столкновения четырех машин, основная дорога перекрыта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых сгорела полностью. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "движение автотранспорта осуществляется по дублеру, основная дорога перекрыта".
По его словам, на месте работает полиция и экстренные службы.