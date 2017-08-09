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Движение на Варшавском шоссе перекрыто из-за столкновения четырех автомобилей

Москва
9 августа, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение на Варшавском шоссе осуществляется по дублеру из-за столкновения четырех машин, основная дорога перекрыта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых сгорела полностью. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "движение автотранспорта осуществляется по дублеру, основная дорога перекрыта".

По его словам, на месте работает полиция и экстренные службы.

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