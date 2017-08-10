Солнечно и до 28 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, теплую погоду, сообщили в Росгидромете.

"В четверг будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 25-27 [градусов], по области будет от 23 до 28 градусов", - рассказал представитель метеослужбы. Ожидается ветер переменных направлений, 2-7 м/ с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в центре - до 19. По области будет от 11 до 16 градусов. Ветер прогнозируется слабый.

Днем в пятницу местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 26-28, в Подмосковье - до 24-29 градусов. Ветер ожидается южный, юго-западный, 5-10 м/с.