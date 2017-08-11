В "Зарядье" нашли артефакты, привезенные купцами по Москве-реке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили английские торговые пломбы XVIII века, медные монеты, оловянную игрушку и другие старинные артефакты во время работ по благоустройству парка "Зарядье" в центре Москвы. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"На территории нынешнего парка "Зарядье" на протяжении нескольких веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Крупная торговая пристань, куда приходили суда и лодки, располагалась на Москворецкой набережной. Она была известна с XII века. Теперь нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место", - приводятся на портале слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Среди находок археологов - английские и российские свинцовые торговые пломбы, медные монеты XVIII-XIX веков, оловянная игрушка в виде всадника в снаряжении XVII-XVIII веков и многочисленные фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства 400-летней давности. По словам Емельянова, наибольший интерес для археологов представляют именно хорошо сохранившиеся фрагменты английских торговых пломб, которыми, предположительно, был запечатан товар из города Уэйкфилда, который был центром текстильной торговли.

"Большое количество пломб и монет объясняется активной торговой деятельностью в этом районе. В XVIII-XIX веках к стене Китай-города вдоль набережной были пристроены многочисленные лабазы и лавки, которые снесли только в 20-х годах прошлого века. При этом на реке продолжала работать торговая пристань", - рассказал Емельянов.

Что же касается фигурки всадника, археологи считают, что это могла быть коллекционная игрушка. "Уникальность оловянного всадника в том, что его вооружение и снаряжение выполнено очень натуралистично, оно искусно скопировано с настоящих прототипов оружия и снаряжения того времени", - сообщается на портале. Кроме того, по предположению археологов, на территории "Зарядья" велась торговля не только привозными изделиями, но и товарами местных мастеров, которые шили одежду и обувь из кожи.

Все артефакты будут представлены на временных выставках, посвященных археологии Москвы, а также смогут пополнить коллекции столичных музеев.