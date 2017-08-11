Перехватывающие парковки около станций метро Москвы передадут в управление АМПП

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Перехватывающие парковки, расположенные рядом со станциями Московского метрополитена, передадут до конца 2017 года в ведение ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которое отвечает за организацию парковочного пространства в Москве.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента транспорта, администрирование всех типов парковок будет сосредоточено в одном ведомстве, принцип работы перехватывающих парковок не изменится.
"Принцип работы перехватывающих парковок останется прежним - при условии совершения не менее двух поездок в метрополитене с момента постановки автомобиля на стоянку парковка будет бесплатна", - отметили в пресс-службе. В настоящее время АМПП управляет городскими уличными парковками, плоскостными парковками со шлагбаумами и перехватывающими парковками у железнодорожных станций.
Рядом со станциями Московского метрополитена работают 27 перехватывающих парковок общей вместимостью более 5,2 тыс. машиномест. Кроме того, еще четыре перехватывающие парковки, расположенные рядом со станциями "Волоколамская", "Пятницкое шоссе", "Теплый стан" и "Зябликово" готовятся к вводу в эксплуатацию.