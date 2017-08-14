Стоянки у торговых и бизнес-центров появились на карте парковочного пространства Москвы

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адреса парковок, расположенных в капитальных строениях - торгово-развлекательных и бизнес-центрах, а также отелях - стали доступны на карте парковочного пространства Москвы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.
"Мы приняли решение упорядочить и нанести на карту парковок все существующие стоянки в капитальных строениях, чтобы автомобилисты могли ориентироваться в столичном парковочном пространстве. Данная информация позволит им заранее планировать свои маршруты и выбирать наиболее удобные места для парковки", - отметил он.
Для просмотра парковок необходимо зайти на сайт ГКУ "АМПП" или в мобильное приложение, выбрать на карте раздел "Общедоступные парковки", затем воспользоваться интересующими фильтрами: "бизнес-центры", "гостиницы", "торгово-развлекательные центры". По каждому объекту указан адрес, время работы, контактный телефон, стоимость, количество машиномест. Также в описании парковки могут быть указаны дополнительные сведения, например о том, что парковочные места доступны исключительно для арендаторов бизнес-центра или для постояльцев отеля либо предназначены для стоянки только на длительный срок.
Гривняк уточнил, что в настоящий момент на карту нанесено уже порядка тысячи парковок в капитальных зданиях, рассчитанных более чем на 200 тыс. машиномест. По мере появления новых объектов данный список будет дополняться.