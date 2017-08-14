Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии учебного года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Поликлиники столицы перешли на усиленный режим работы перед началом нового учебного года. Это позволит всем желающим пройти медицинский осмотр, оформить медицинские справки о состоянии здоровья ребенка для посещения школы, детского сада, получить допуск к занятиям в спортсекциях, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы вся процедура оформления справок занимала минимум времени. Записаться для получения справок можно через ЕМИАС и по телефону", - привела пресс-служба слова замруководителя департамента Алексея Погонина.

По его словам, последние недели августа у родителей традиционно связаны с подготовкой к новому учебному году для их детей.

"Чтобы избежать возникновения очередей и потерь времени при посещении врача, департамент здравоохранения города Москвы уже не первый год заблаговременно переводит столичные поликлиники на особый режим работы, позволяющий максимально облегчить процесс получения справок для москвичей. Сделать это можно в кабинетах выдачи справок и направлений и у дежурного врача в детских поликлиниках по месту жительства", - добавили в пресс-службе.

С 14 августа по 11 сентября включительно такие кабинеты будут работать семь дней в неделю. В будние дни прием будет с 08:00 до 20:00 мск, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 15:00 мск. Особое внимание на эту возможность следует обратить родителям дошкольников. Все дети дошкольного возраста должны получить справку о состоянии здоровья, а также пройти обследование на педикулез и чесотку.