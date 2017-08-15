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Поезд насмерть сбил подростка, перебегавшего пути в районе Казанского вокзала

Москва
15 августа, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По факту гибели подростка проводится проверка

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту гибели подростка, перебегавшего пути и сбитого поездом в районе Казанского вокзала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На перегоне Москва - Казанская - Сортировочная смертельно травмирован (поездом) подросток, на вид 14-15 лет, который переходил дорогу в неустановленном месте", - сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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