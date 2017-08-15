Поезд насмерть сбил подростка, перебегавшего пути в районе Казанского вокзала

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту гибели подростка, перебегавшего пути и сбитого поездом в районе Казанского вокзала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На перегоне Москва - Казанская - Сортировочная смертельно травмирован (поездом) подросток, на вид 14-15 лет, который переходил дорогу в неустановленном месте", - сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка.