Жилые кварталы площадью более 300 тыс. кв. м построят вместо Ховринской больницы в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Снос двух корпусов на территории бывшей Ховринской больницы в Москве позволит построить на их месте жилой квартал общей площадью 346 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Плотность застройки в этом месте составит 51,6 тыс. квадратных метров на гектар. Всего будет построено более 346 тыс. квадратных метров недвижимости. При этом жилая часть - 294,1 тыс. квадратных метров, а нежилая - 51,9 тыс. квадратных метров. Все жилые дома будут оснащены одноуровневыми подземными парковками", - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Отмечается, что в соответствии с адресной инвестиционной программой на 2016-2019 годы предельная стоимость строительства новых жилых объектов составляет 19 млрд рублей. Они должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2020 года.

Левкин напомнил, что строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя.