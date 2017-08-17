Солнечно и до 26 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Солнечная, теплая и комфортная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области будет от 21 до 26 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Днем в пятницу, 18 августа, будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27-29, по области - до 25-30 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.