В Московском зоопарке поселился бегемот по кличке Оливия

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бегемот после почти 40-летнего перерыва вновь поселился в Московском зоопарке. Как сообщается на сайте столичной мэрии, трехлетнюю самку карликового бегемота по кличке Оливия посетители смогут увидеть с 18 августа в павильоне "Животные Африки".
"Трехлетняя самка весит 200 килограммов, ее высота в холке - 75 сантиметров. Экзотическое животное привезли в Москву из небольшого шведского зооcада Eskilstuna несколько недель назад", - говорится в сообщении.
Взрослый карликовый бегемот достигает 80 см в холке и двух метров в длину, его масса составляет в среднем 250 кг. Живут такие животные до 35 лет. В дикой природе карликовые бегемоты встречаются в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре.
Гиппопотамы содержались в столичном зоопарке в XX веке - первая пара животных прибыла в зоосад в 1930-х годах, а в 1943 году у них родился малыш, что стало первым случаем размножения бегемотов в истории Московского зоопарка, редким случаем в мировой практике. Животные прожили в зоопарке до 1980-х, а в 1985 году на месте бегемотника устроили моржатник-павильон для ластоногих.