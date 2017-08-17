Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах частных перевозчиков Москвы

Москва
17 августа, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Беспроводную сеть во всех подвижных составах частных перевозчиков планируют интегрировать в единую сеть Wi-Fi-пространства транспортного комплекса столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах частных перевозчиков Москвы, в дальнейшем беспроводную сеть планируется интегрировать в единое Wi-Fi пространство всего общественного транспорта столицы. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор ООО "Гепарт" Мурад Султанов.

"Ведется работа по тестированию Wi-Fi. В ближайшее время планируем запустить", - отметил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", подвижные составы компании "Гепарт" - единственные, где тестируют интернет, в настоящее время решается вопрос о выборе поставщика беспроводной сети.

"Тестировались несколько провайдеров, но они не прошли тест. В настоящее время идут переговоры с другим провайдером", - добавил Султанов. Планируется, что в будущем Wi-Fi во всех подвижных составах частных перевозчиков будет интегрирован в единую сеть Wi-Fi-пространства транспортного комплекса Москвы.

На данный момент по городским стандартам работают восемь перевозчиков на 211 маршрутах в девяти округах Москвы. Парк автобусов частных перевозчиков полностью обновлен, в 2016 году закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости, которые распределены по маршрутам в зависимости от их загруженности. Новые коммерческие автобусы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". В них действуют все городские билеты и социальные карты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама