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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах частных перевозчиков Москвы, в дальнейшем беспроводную сеть планируется интегрировать в единое Wi-Fi пространство всего общественного транспорта столицы. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор ООО "Гепарт" Мурад Султанов.
"Ведется работа по тестированию Wi-Fi. В ближайшее время планируем запустить", - отметил он.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", подвижные составы компании "Гепарт" - единственные, где тестируют интернет, в настоящее время решается вопрос о выборе поставщика беспроводной сети.
"Тестировались несколько провайдеров, но они не прошли тест. В настоящее время идут переговоры с другим провайдером", - добавил Султанов. Планируется, что в будущем Wi-Fi во всех подвижных составах частных перевозчиков будет интегрирован в единую сеть Wi-Fi-пространства транспортного комплекса Москвы.
На данный момент по городским стандартам работают восемь перевозчиков на 211 маршрутах в девяти округах Москвы. Парк автобусов частных перевозчиков полностью обновлен, в 2016 году закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости, которые распределены по маршрутам в зависимости от их загруженности. Новые коммерческие автобусы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". В них действуют все городские билеты и социальные карты.