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Сумма собранных за платную парковку в Москве средств за пять лет превысила 13 млрд рублей

Москва
18 августа, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается,что большая часть денег направлена на благоустройство столицы

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сумма средств, собранных за платную парковку в Москве с 1 ноября 2012 года, когда стартовал проект платного парковочного пространства столицы, превысила 13 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"С 1 ноября 2012 года было собрано 13 301 688 292 рубля", - говорится в сообщении. Большая часть этих средств направлена на благоустройство районов города, где расположены парковки.

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Платная парковка в Москве. Досье

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест. На конец ноября 2016 года общая сумма средств, собранных за платную парковку с 2012 года, превысила 8 млрд рублей.

Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.

Оплатить парковку можно с помощью sms, через специально разработанное мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, платежные терминалы, в кассах салонов сотовой связи и в терминалах системы московского велопроката. Штраф за неоплаченную парковку - 2,5 тыс. рублей.

Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 08:00 мск, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. рублей. Инвалиды имеют право бесплатно парковаться на специально выделенных местах. Также сохранены бесплатные места для парковки автомобилей около больниц и социальных объектов.

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