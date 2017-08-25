Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

Москва
25 августа, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью местами возможен небольшой дождь

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области - от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 7-12 м/с.

Предстоящей ночью местами возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, в Подмосковье - 8-13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в субботу вновь небольшой дождь. В Москве будет 18-20 градусов, по области - от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
2
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
3
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Госдеп: на Кубе пострадали не менее 16 сотрудников посольства США
6
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама