В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области - от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 7-12 м/с.

Предстоящей ночью местами возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, в Подмосковье - 8-13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в субботу вновь небольшой дождь. В Москве будет 18-20 градусов, по области - от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.