В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Прохладная погода с небольшим дождем и порывистым ветром ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18-20 [градусов], по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью небольшой дождь возможен лишь местами. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится. При переменной облачности местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, по области будет от 15 до 20. Ветер останется западным, 5-10 м/с.