В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
Ураган "Харви" достиг побережья ТехасаПроисшествия 26 августа, 4:21
Фильм о Цое снимают в Петербурге без СеребренниковаКультура 26 августа, 4:20
Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС СШАМеждународная панорама 26 августа, 3:49
Надвигающийся на Техас ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощностиПроисшествия 26 августа, 3:03
Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Прохладная погода с небольшим дождем и порывистым ветром ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18-20 [градусов], по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер прогнозируется юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью небольшой дождь возможен лишь местами. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с.
Днем в воскресенье характер погоды не изменится. При переменной облачности местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, по области будет от 15 до 20. Ветер останется западным, 5-10 м/с.