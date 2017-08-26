ЦОДД обследовал улично-дорожную сеть возле школ Москвы в преддверии учебного года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обследовали улично-дорожную сеть возле учебных заведений к началу нового учебного года. По итогам работы восстановлено и заменено порядка 300 дорожных знаков, установлено более 50 новых дорожных знаков "Пешеходный переход" повышенной информативности, сообщил в субботу журналистам советник руководителя учреждения Егор Чернов.

"К началу учебного года сотрудники ЦОДД проверили территории 624 зданий московских школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть и подъездные пути к ним. Начинается новый учебный год, школьники, студенты возвращаются в город, все чаще в городе держится неблагоприятная погода. Очень важно, чтобы все светофоры, дорожные знаки были чистыми, стояли на своих местах, водитель мог издалека их увидеть и вовремя скоординировать свои действия", - сказал он.

По данным ЦОДД, ежедневно контакт-центр "Московский транспорт" принимает сообщения о неисправностях светофорных объектов и дорожных знаков. Испорченные светофоры и дорожные знаки подлежат оперативному ремонту и восстановлению с момента получения информации об их повреждении. "ЦОДД убедительно просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - добавил Чернов.

Работа с детьми

В субботу ЦОДД принял участие в детском празднике, посвященном развитию навыков безопасного передвижения по городу. Мероприятие прошло в Саду астрономов парка "Сокольники". Преподаватели ГИБДД и Гильдии автошкол России провели уроки безопасности дорожного движения и рассказали школьникам об основных правилах, которыми нужно руководствоваться, находясь на улицах города. Аниматоры провели викторины и конкурсы на дорожную тематику.

Женская любительская футбольная команда "Олимпия" провела урок для начинающих футболистов и рассказала о правилах поведения при играх на уличных площадках вблизи дорог. Первоклассникам вручили памятные подарки и сувениры.

"Мы провели образовательную программу для самых маленьких участников дорожного движения - школьников начальных классов. Мы надеемся, что это поможет юным горожанам не забывать о правильном и безопасном поведении по дороге в школу и обратно", - сказал Чернов по окончании мероприятия.

Подготовка к осени

По словам Чернова, объекты транспортной инфраструктуры Москвы - светофоры, опорные конструкции, стойки дорожных знаков - подготовлены к осеннему периоду на 80%. "ЦОДД проводит работы по приведению в надлежащий порядок объектов транспортной инфраструктуры. К середине сентября все оставшиеся объекты будут подготовлены к новому сезону. Всего к началу учебного года будет помыто, покрашено и очищено от объявлений и рекламы более 1 тыс. объектов", - уточнил он.

Кроме того, планируется к покраске более 2 тыс. светофорных объектов и стоек дорожных знаков в непосредственной близости от учебных заведений. Также ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. На более чем 100 светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов.