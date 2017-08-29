Местами дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прохладная, сырая и ветреная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью - без осадков. В столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Днем в среду будет солнечно. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, по области - до 15-20 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.