Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в кафе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Пожар в 12:30 мск был локализован, в 12:35 мск ликвидирован", - сказали в ведомстве.
ЧП произошло в кафе "Великолепный век" по Новочеремушкинской улице в доме 21А. Площадь пожара составила 150 кв. метров.
По словам администрации заведения, в кафе персонала и посетителей не было, на месте находятся пожарные и спасатели.
Согласно данным из открытых источников, в здании по данному адресу также находятся супермаркет "Дикси" и ряд торговых павильонов.