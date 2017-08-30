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Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы

Москва
30 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Площадь возгорания составила 150 кв. метров

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в кафе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар в 12:30 мск был локализован, в 12:35 мск ликвидирован", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло в кафе "Великолепный век" по Новочеремушкинской улице в доме 21А. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

По словам администрации заведения, в кафе персонала и посетителей не было, на месте находятся пожарные и спасатели.

Согласно данным из открытых источников, в здании по данному адресу также находятся супермаркет "Дикси" и ряд торговых павильонов.

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