Новые выделенные полосы откроют на Садовом кольце в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы запустят на участке Садового кольца столицы. Там будут курсировать автобусы маршрутов Б и Т10, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дороже движения (ЦОДД).

"На участке Садового кольца запустят выделенную полосу для наземного транспорта. Она пройдет на участке Житной улицы от Казанского переулка до Большой Якиманки и по дублеру Садового кольца от Большой Якиманки до выезда на Крымский мост. Общая длина двух полос будет составлять около 200 метров", - сказали в пресс-службе.

Новая полоса обеспечит проезд наземного транспорта поверху и позволит организовать удобные пересадочные узлы с радиальными маршрутами, пересекающими Садовое кольцо, и со станциями метрополитена.

По данной выделенной полосе пойдет маршрут Б, который ходит по Садовому кольцу. Интервал движения составит около пяти минут.

"Пассажиропоток на этом маршруте сейчас составляет до 30 тысяч пассажиров в день. После запуска выделенной полосы ожидается рост пассажиропотока примерно на 20%. Кроме того, по данной выделенной полосе пойдет маршрут Т10, который идет от Нагатинской улицы до Самотечной площади", - добавили в ЦОДД.