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Участок Москворецкой набережной перекроют на две ночи в связи работами в парке "Зарядье"

Москва
2 сентября, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

С 23:00 2 сентября до 09:00 3 сентября и с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября нельзя будет проехать по участку от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы сообщает о закрытии для автомобилистов участка Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда в ночь на 3 сентября и в ночь на 4 сентября из-за проведения работ в парке "Зарядье".

"Москворецкую набережную перекроют в связи с работами в парке "Зарядье". Проехать по участку от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда нельзя будет с 23:00 2 сентября до 09:00 3 сентября, а также с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.

Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия". Здесь создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга, они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. В парке появятся филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Открытие парка "Зарядье" запланировано на сентябрь 2017 года. Оно будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.

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