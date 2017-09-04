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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы

Москва
4 сентября, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Авария произошла в районе 1-й Тверской- Ямской улицы

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в центре Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Утром в понедельник в районе дома 20 по 1-й Тверской- Ямской улице произошло столкновение автобуса и автомобиля Volkswagen", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, три пассажира автобуса пострадали.

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