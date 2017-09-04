Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в центре Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Утром в понедельник в районе дома 20 по 1-й Тверской- Ямской улице произошло столкновение автобуса и автомобиля Volkswagen", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, три пассажира автобуса пострадали.