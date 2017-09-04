Бесплатные показы фильмов о Москве пройдут в столице в День города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бесплатные кинопоказы пройдут в Москве в сети кинотеатров "Москино" в День города, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

В программу показов под названием "Москва (не) верит" вошли фильмы "Москва слезам не верит", который можно будет посмотреть в кинотеатре "Сатурн" 10 сентября, "Стиляги", показ которого состоится в кинотеатре "Космос" 9 сентября, "Девушка без адреса", увидеть который можно будет в кинотеатре "Искра" 9 сентября.

"В других кинотеатрах сети также покажут известные и уже полюбившиеся зрителям фильмы о Москве советских и российских режиссеров, таких как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев", - говорится в сообщении.

Москва отмечает 870-летие осенью 2017 года. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".