Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бесплатные показы фильмов о Москве пройдут в столице в День города

Москва
4 сентября, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В сети кинотеатров "Москино" покажут ленты советских и российских режиссеров, в том числе "Москва слезам не верит", "Стиляги" и "Девушка без адреса"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Стиляги"

Кадр из фильма "Стиляги"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бесплатные кинопоказы пройдут в Москве в сети кинотеатров "Москино" в День города, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Смотрите также

Метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в День города

Вход на Красную площадь в Москве в День города будет по пригласительным билетам

В программу показов под названием "Москва (не) верит" вошли фильмы "Москва слезам не верит", который можно будет посмотреть в кинотеатре "Сатурн" 10 сентября, "Стиляги", показ которого состоится в кинотеатре "Космос" 9 сентября, "Девушка без адреса", увидеть который можно будет в кинотеатре "Искра" 9 сентября.

"В других кинотеатрах сети также покажут известные и уже полюбившиеся зрителям фильмы о Москве советских и российских режиссеров, таких как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев", - говорится в сообщении.

Москва отмечает 870-летие осенью 2017 года. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
870-летие Москвы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
6
МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа
7
Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама