Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Закончилось возведение одной их самых сложных развязок в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, открыв две эстакады на развязке Северо-Восточной хорды (СВХ) с шоссе Энтузиастов.

"Закончилось строительство одной из самых сложных развязок в Москве, пришлось пересечь территории 39 промышленных предприятий, несколько железнодорожных путей, МЦК. Почти 10 лет на шоссе Энтузиастов шло строительство сложнейшей развязки с СВХ и проспектом Буденного. Всего здесь было запланировано построить 15 эстакад общей протяженностью почти 10 километров. Сегодня мы открываем движение по эстакадам, которые свяжут Перовскую улицу с проспектом Буденного, также будет обеспечен удобный выезд с шоссе Энтузиастов на проспект Буденного", - сказал Собянин.

Он уточнил, что открылись эстакада основного хода от улицы Перовская до проспекта Буденного и эстакада-съезд, соединяющая Перовскую улицу с проспектом Буденного. Как сообщил мэр, теперь проехать по шоссе Энтузиастов столичным водителям будет гораздо легче, чем раньше.

Первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы Петр Аксенов сообщил, что это был один из сложнейших участков Северо-Восточной хорды. "Это дорогой объект. Общая стоимость более 60 миллиардов рублей", - сказал Аксенов.

Строительство участка СВХ от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе началось в феврале 2008 года. Трасса участка проходит вдоль путей МЦК и пересекает шоссе Энтузиастов в районе одноименной станции метро. Всего в рамках проекта было построено более 22 км дорог, пять пешеходных переходов, 4,5 км трамвайных путей, а также паркинг на 4 тыс. машиномест.

Строительство этого участка СВХ позволило соединить участки от Щелковского до Измайловского шоссе и шоссе Энтузиастов до МКАД, перераспределить транспортные потоки между Измайловским, Щелковским шоссе, шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного, снизить транспортную нагрузку на проспект Буденного и улучшить транспортную ситуацию в районе его пересечения с шоссе Энтузиастов.