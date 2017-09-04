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Движение ограничат более чем на 20 улицах Москвы из-за мероприятий в честь Дня города

Москва
4 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Ограничения будут действовать в том числе и в Зеленограде

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат более чем на 20 улицах и переулках Москвы с 5 по 12 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Малый Гнездиковский и Газетный переулки закроют с 23:59 мск 5 сентября до 06:00 мск 12 сентября; с 00:01 мск 8 сентября до 06:00 мск 11 сентября закроют Тверскую улицу от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд; с 20:00 мск 8 сентября до 06:00 мск 11 сентября будет недоступна для проезда улица Охотный Ряд, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до Петровки", - пояснили там.

Кроме того, с 00:01 мск 8 сентября до 06:00 мск 11 сентября будет перекрыт Большой Николопесковский переулок от дома № 28 до дома № 3; 9 сентября с 13:00 до 22:30 мск, а также 10 сентября с 15:00 до 20:30 мск перекроют улицу Волхонку от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда. С 12:00 до 17:00 мск закроют движение по Цветному бульвару от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади. С 12:00 до 19:00 мск 10 сентября будет недоступен проезд по переулку Чернышевского от переулка Достоевского до дома № 5 переулка Чернышевского.

В этот день будет закрыта одна полоса в каждом направлении Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд; с 23:59 мск 5 сентября по 23:59 мск 7 сентября закроют улицу Охотный Ряд, Театральный проезд от Тверской улицы до Театральной площади, Моховую улицу от Большой Никитской улицы до Тверской.

С 12:00 до 17:00 мск будут действовать ограничения на Трубной площади в районе пересечения с Цветным бульваром. С 07:00 до 17:00 мск закроют одну полосу разворота с четной на нечетную сторону Цветного бульвара.

По этой же причине перекрытия будут действовать в ЗелАО. 9 сентября с 15:00 до 17:00 мск будет закрыта улица Николая Злобина. С 15:30 до 17:30 мск нельзя будет проехать по Центральному проспекту. С 15:00 до 23:00 мск для автомобилистов будет недоступен Савелкинский проезд.

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