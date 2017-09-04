Автомобилисты Москвы чаще всего нарушали правила парковки летом на Пресненской набережной

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество неправильно припаркованных автомобилей за три летних месяца текущего года было обнаружено на Пресненской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Отсюда на спецстоянки ГКУ "АМПП" было перемещено 1049 транспортных средств. Также в тройку адресов-лидеров по числу нарушителей правил парковки вошли проспект Мира и улица Поликарпова - с данных участков эвакуировали 1012 и 981 автомобиль соответственно", - отметили в пресс-службе.
Там отметили, что в связи с началом осени в Москве наблюдается прогнозируемое оживление на дорогах: горожане отвозят детей в школу, передвигаются на работу на машине, чаще посещают торговые центры. "В столице на сегодняшний день обустроено множество городских парковок, размещая автомобиль на которых, водитель облегчает себе задачу в выборе хорошего места для стоянки своего авто, и в то же время помогает избежать множества транспортных проблем. Помните, что оставленное в неположенном месте транспортное средство приносит многочисленные неудобства всем остальным участникам дорожного движения", - подчеркнули в АМПП.
Перемещение машин происходит по решению инспекторов ГИБДД или Московской административно-дорожной инспекции. Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.