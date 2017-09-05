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Движение изменится почти на 20 улицах Москвы после завершения программы "Моя улица"

Москва
5 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В рамках проекта около столичных достопримечательностей также оборудуют парковки для туристических автобусов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Схема движения транспорта почти на 20 улицах в центре Москвы обновится после завершения благоустройства по программе "Моя улица". Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, шесть новых выделенных полос для общественного транспорта протяженностью более 7 км пройдут через 14 центральных улиц, при этом встречная выделенная полоса протяженностью 1,4 км появится на односторонних Сретенке и Большой Лубянке. На площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре откроются три новых разворота для автомобилей, а Славянская площадь превратится в транспортный парк "Китай-город" - первый и единственный крупный узел городского транспорта в центре столицы, благодаря которому москвичи смогут комфортно пересаживаться из метро на дневной или ночной городской транспорт, отъезжающий от площади. "Горожане же смогут пользоваться новым магистральным маршрутом автобусов, который свяжет проспект Мира и Сретенку с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, новые парковки для туристических автобусов появятся около достопримечательностей столицы - в частности, возле парка "Зарядье", храма Христа Спасителя, на Пречистенской набережной, Болотной улице, площади Тверская Застава. Также на всем Бульварном кольце образуется единый веломаршрут: велодорожки продлят в Соймоновском проезде и на Яузском бульваре.

Полностью пешеходными после завершения благоустройства станут Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь, которые войдут в связывающий Кремль и парк "Зарядье" прогулочный маршрут. Кроме того, закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца и выезд из Мясницкого проезда на Садовую-Спасскую улицу - таким образом территорию перед историческим вестибюлем станции метро "Красные Ворота" на Садовой-Черногрязской улице полностью освободят от автомобилей. Пешеходной также уже стала Якиманская набережная на участке от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка и половина 3-го Голутвинского переулка от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до пересечения с Якиманской набережной.

Программа "Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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