Росреестр зарегистрировал "Зарядье" и "Лужники"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало парк "Зарядье" и спорткомплекс "Лужники", объекты готовы к открытию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Росреестра.
"Сотрудники управления Росреестра по Москве совместно со специалистами столичной Кадастровой палаты зарегистрировали более 270 объектов парковой зоны "Зарядье" и спортивного комплекса "Лужники", осуществив постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, а в необходимых случаях - передачу объектов в оперативное управление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весь объем учетно-регистрационных действий по новым объектам завершен ко Дню города. Управление Росреестра зарегистрировало 169 объектов парковой зоны "Зарядье", а также 104 объекта спортивного комплекса "Лужники". Ранее служба уже осуществила регистрацию права собственности города на реконструированную Большую спортивную арену, площадь которой увеличилась с 134 до 221 тыс.квадратных метров.
"Работа по регистрации "Зарядья" и "Лужников" велась в тесном взаимодействии с правительством Москвы и со всеми, кто имел и имеет отношение к появлению в нашем городе этих уникальных территорий. Управление осуществляло предварительную проверку документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию, чтобы едва получив разрешение на ввод - тут же вносить их в кадастр и регистрировать права", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова.
Открытие ландшафтного парка "Зарядье" приурочено к 870-летию Москвы. Здесь создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга, они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. В парке откроется филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей. Арена примет матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.