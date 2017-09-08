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Автобусы, троллейбусы и трамваи в Москве в День города будут работать до трех часов ночи

Москва
8 сентября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

"Мосгортранс" продлил режим работы 149 маршрутов наземного транспорта

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 150 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта в Москве в День города будут работать до трех часов ночи, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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Метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в День города

По информации департамента, в ночь на 10 сентября проезд пассажиров будут обеспечивать более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев.

"Специально для посетителей парков, фестивалей и выставок "Мосгортранс" продлевает режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта во всех округах столицы. Это позволит жителям города получить больше позитивных эмоций от празднования 870-летия Москвы и с комфортом добраться до дома", - цитирует пресс-служба слова главы ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова.

Москва отмечает 870-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

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