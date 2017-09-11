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В Москве и Подмосковье ожидается местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла

Москва
11 сентября, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Будет облачно с прояснениями, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. По-летнему теплая погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 21-23, по области - от 19 до 24 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14-16, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов. Днем во вторник в Москве воздух прогреется до 24-26, по области - до 21-26 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

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