Этим летом автомобили в Москве эвакуировали на 8% меньше, чем прошлым

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество автомобилей, перемещенных на спецстоянки в Москве с июня по август за нарушение правил парковки, сократилось на 8% по сравнению с летом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Если за три летних месяца 2016 года было эвакуировано 67,6 тыс. автомобилей, то в этом году - 62,3 тыс. транспортных средств. Таким образом, этим летом в среднем в сутки эвакуировалось по 677 неправильно припаркованных автомобилей. Снижение количества нарушений говорит о том, что автовладельцы стали более дисциплинированными и ответственными, обращают внимание на дорожные знаки и стараются соблюдать правила движения", - отметили в пресс- службе.

При этом в пятерку мест, откуда чаще всего перемещались автомобили на специализированные стоянки, вошли Пресненская набережная, проспект Мира, улица Поликарпова, Цветной бульвар и Ленинский проспект. Здесь расположено много мест притяжения, куда приезжают автомобилисты.

"Несмотря на наличие упорядоченных парковочных мест, владельцы оставляли свои машины с нарушениями правил, создавая аварийно-опасные ситуации и препятствия для пешеходов и городского транспорта", - сказали в пресс- службе.

Перемещение машин происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ. Согласно правилам дорожного движения остановка и стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.