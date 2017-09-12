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"Моя улица" затронет всю территорию в пределах Садового и Бульварного колец Москвы

Москва
12 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Власти не уточняют, сколько времени и средств уйдет на обозначенных территорий

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в будущем благоустроить всю территорию города, в пределах Садового и Бульварного колец, в рамках программы "Моя улица". Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

"Такая задача стоит", - отметил он. Елисеев не уточнил, сколько лет и средств уйдет на благоустройство всех улиц в пределах Садового и Бульварного колец.

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача, отмечают московские власти, - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 километров. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.

В этом году благоустроено более 80 территорий, в том числе участок Садового кольца, от Долгоруковской улицы до Смоленской площади, протяженностью 12,1 километра.

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