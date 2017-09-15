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Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года

Москва
15 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Четыре щита появятся на Третьем пересадочном контуре (ТПК), еще четыре - на Кожуховской линии

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рабочие приступят к строительству еще восьми новых участков метро в Москве в 2017 году. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра города Марат Хуснуллин.

"В этом году дополнительно к уже работающим тоннелепроходческим комплексам мы запустим еще восемь: четыре щита на Третьем пересадочном контуре (ТПК) и четыре - на Кожуховской линии", - цитирует Хуснуллина пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По его словам, один из тоннелепроходческих комплексов, который планируют запустить на Кожуховской линии метро, предназначен для прокладки двухпутного тоннеля. Заммэра напомнил, что там строится участок линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская улица".

Всего в Москве работает порядка 25 тоннелепроходческих комплексов. "Также к концу года планируется завершить проходку на трех участках строящихся линий метро <…> В строительстве метро в столице задействовано порядка 50 тыс. рабочих, инженеров и проектировщиков", - заключил Хуснуллин.

Строительство новых линий

Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке столицы планируют завершить в 2018 году, длина розовой ветки превысит 17 километров. Московские власти рассчитывают, что с ее открытием улучшится транспортное обслуживание Нижегородского, Рязанского, Косино-Ухтомского районов, района Выхино-Жулебино и городского поселения Люберцы Московской области.

ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 километров, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

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