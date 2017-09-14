Ночная экскурсия на ретропоезде впервые пройдет по кольцевой линии метро Москвы

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экскурсию на ретропоезде по кольцевой линии московского метро смогут совершить все желающие в ночь с 15 на 16 сентября. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.
"Новый сезон ночных экскурсий открывается в московском метро. В ночь с 15 на 16 сентября гости подземки пройдут на территорию особо охраняемого объекта метрополитена - электродепо "Красная Пресня". После этого участники экскурсии смогут прокатиться на ретропоезде по кольцевой линии и секретным тоннелям. А в завершение экскурсионной программы гостям предложат полюбоваться панорамой Москвы с высоты 215 метров в музее "Москва-Сити" на 56-м этаже башни "Империя", - говорится в сообщении.
Сбор гостей состоится в 22:30 15 сентября у парадного входа в электродепо "Красная Пресня", экскурсия займет 4,5 часа, ее участниками смогут стать все желающие в возрасте от 12 лет. Предусмотрен и укороченный вариант прогулки, стартующий в 01:10 16 сентября на выходе со станции "Новослободская".