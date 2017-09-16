Семь вагонов с металлом сошли с рельсов у станции Перово

В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейскихПроисшествия 16 сентября, 7:52
Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 годаЭкономика и бизнес 16 сентября, 7:31
Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛСпорт 16 сентября, 6:25
"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с КамчаткиСпорт 16 сентября, 4:43
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкцииМеждународная панорама 16 сентября, 4:25
Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное времяМеждународная панорама 16 сентября, 2:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. Семь вагонов подвижного состава, загруженные металлом, сошли с рельсов на участке Перово-Угрешская в Москве в субботу. Как сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в 03:51 мск на станции Перово.
"На месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие не повлияло на график движения поездов.