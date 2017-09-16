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Семь вагонов с металлом сошли с рельсов у станции Перово

Москва
16 сентября, 8:00 UTC+3 МОСКВА

Происшествие не повлияло на график движения поездов

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. Семь вагонов подвижного состава, загруженные металлом, сошли с рельсов на участке Перово-Угрешская в Москве в субботу. Как сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в 03:51 мск на станции Перово.

"На месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не повлияло на график движения поездов.

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