Семь вагонов с металлом сошли с рельсов у станции Перово

МОСКВА, 16 сентября. Семь вагонов подвижного состава, загруженные металлом, сошли с рельсов на участке Перово-Угрешская в Москве в субботу. Как сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел в 03:51 мск на станции Перово.

"На месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не повлияло на график движения поездов.