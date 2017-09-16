Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переход между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо" может появиться в 2018 году

Москва
16 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Общая длина ТПК составит 61 км, на котором разместятся 32 станции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подземный переход, который будет соединять станции метро Третьего пересадочного контура (ТПК) "Петровский парк" и "Динамо", может появиться уже через год. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее столичные власти планировали запустить первые вагоны на участке метро ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" к сентябрю 2016 года. Но сроки были перенесены на ноябрь - декабрь текущего года.

"Подземный переход между "Петровским парком" и "Динамо" будет готов где-то через год", - сказал Хуснуллин.

Общая длина ТПК составит 61 км, на котором разместятся 32 станции. Это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы.

Появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. Предположительно, строительство второго метрокольца полностью завершится в 2020-2021 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама