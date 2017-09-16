Переход между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо" может появиться в 2018 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подземный переход, который будет соединять станции метро Третьего пересадочного контура (ТПК) "Петровский парк" и "Динамо", может появиться уже через год. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее столичные власти планировали запустить первые вагоны на участке метро ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" к сентябрю 2016 года. Но сроки были перенесены на ноябрь - декабрь текущего года.

"Подземный переход между "Петровским парком" и "Динамо" будет готов где-то через год", - сказал Хуснуллин.

Общая длина ТПК составит 61 км, на котором разместятся 32 станции. Это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы.

Появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. Предположительно, строительство второго метрокольца полностью завершится в 2020-2021 годах.