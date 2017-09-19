В Москве открыли новое сквозное пересечение 1-й Тверской-Ямской улицы

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новый поперечный сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу открыли в центре Москвы. Он позволит автомобилистам избежать перепробега и экономить время в пути, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Новое сквозное пересечение улицы 1-я Тверская-Ямская появилось между улицами Чаянова и Васильевской. Теперь автомобили могут проехать по прямому ходу с улицы Чаянова на улицу Васильевская через 1-ю Тверскую-Ямскую и в обратном направлении. Пересечение оснащено светофорным регулированием, необходимыми дорожными знаками, дорожной разметкой и комплексами фотовидеофиксации", - сказали в пресс-службе.
Раньше 1-ю Тверскую-Ямскую улицу можно было пересечь либо в районе Бульварного кольца, либо у площади Тверская Застава, что занимало длительное время, особенно в часы пик. "Новое пересечение повысит связность дорог в нескольких кварталах в два раза, разгрузит площадь Тверской Заставы на 4% и уменьшит перепробеги до 1,7 км для 5-6 тыс. жителей, использующих хордовое направление ежедневно", - добавили в пресс-службе.
Автомобилистов просят быть внимательными, а также руководствоваться дорожными знаками.