Цена не будет определяющим фактором при выборе инвестора 33 зданий Москворецкой набережной

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ценовой критерий не станет определяющим в открытых торгах на поиск инвестора комплекса зданий на Москворецкой набережной, среди которых императорский Воспитательный дом, построенный во второй половине XVIII века по проекту московского архитектора Карла Бланка. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Как сообщили в пресс-службе, помимо ценовых критериев, конкурсная комиссия будет оценивать опыт реализации проектов реставрации объектов культурного наследия, управление объектами в области гражданского строительства и обеспеченность кадровыми ресурсами.

С просьбой изменить форму конкурсной процедуры обратились эксперты из числа почетных реставраторов, архитекторов, историков и искусствоведов научно- методического совета при Мосгорнаследии. Отмечается, что это позволит более тщательно отобрать победителя, которому предстоит нести ответственность за использование Воспитательного дома.

"Важным является не просто появление нового хозяина, а "обретение владельца", наделенного соответствующими компетенциями в вопросах сохранения и использования памятников, имеющего возможность обоснованно предложить именно реставрационный подход к дальнейшей реализации проекта, а значит, обладающего практическим опытом работы с такого рода объектам", - приводит пресс-служба слова заместителя директора Музеев Московского Кремля Андрея Баталова.

Условия для инвесторов

Власти столицы выставили на продажу большой комплекс зданий рядом с Кремлем и историко-культурным парком "Зарядье" в конце июля. Начальная цена составляет 8,6 млрд рублей.

Победитель конкурса сможет разместить на имеющихся площадках отель, апартаменты и торговые центры, но при этом будет обязан сохранить не только исторический облик всех зданий при проведении работ по реставрации и реконструкции, но и интегрировать их с парком "Зарядье".

При этом увеличение площади станет возможным только за счет возведения атриума (большое открытое пространство внутри здания - прим. ТАСС) и использования чердачного пространства, без изменения габаритов построек.

Участники конкурса смогут подать заявку до 23 октября 2017 года.

Сохранение исторического облика

Девять из 33 предложенных инвесторам строений комплекса являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты, пояснили в департаменте. Возвращение исторического облика будет контролироваться городскими властями, заверили представители ведомства.

"Существенным условием реализации объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля "Воспитательный дом 1764-1770 гг., архитектор К. И. Бланк", является проведение инвестором их комплексной научной реставрации в сроки, установленные Мосгорнаследием", - отметил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Возвращение исторического облика объекта будет проходить под контролем научно-методического совета при Мосгорнаследии.