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ОНФ добился ликвидации около половины нелегальных свалок в Москве

Москва
21 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

За семь месяцев реализации проекта "Генеральная уборка" удалось ликвидировать более 40 свалок

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© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта за семь месяцев добились ликвидации около половины нелегальных свалок, отмеченных на интерактивной карте проекта ОНФ "Генеральная уборка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Количество стихийных свалок в Москве сократилось в два раза. Из 95 свалок, указанных на карте проекта ОНФ "Генеральная уборка", более 40 ликвидировано", - говорится в сообщении. В пресс-службе отделения уточнили, что это данные за семь месяцев реализации проекта "Генеральная уборка".

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

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