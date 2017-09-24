В Москве посетитель ресторана ранил из травматики оппонента в ходе потасовки

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Один человек ранен в результате конфликта со стрельбой в московском ресторане на Малой Сухаревской площади, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение, что в одном из ресторанов на Малой Сухаревской площади произошел конфликт между двумя посетителями", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, во время потасовки один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылся на автомобиле вместе со своим знакомым. Потерпевший ранен в руку и ногу.
"Сотрудники полиции объявили план "Перехват". Автомобиль был задержан на Трубной площади. Стрелявший и его знакомый задержаны и доставлены в отделение полиции для разбирательства", - сказал представитель ГУ МВД России по Москве.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.