Столичная ГАИ изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti на Кутузовском проспекте

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". ДосьеБиографии и справки 25 сентября, 15:29
Черчесов: капитан "Спартака" Глушаков не вызван в сборную России из-за травмыСпорт 25 сентября, 15:28
Ставки на контейнерные перевозки снижаютсяТранспорт 25 сентября, 15:18
"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:15
Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:12
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе SkypeЭкономика и бизнес 25 сентября, 15:12
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия АзароваБиографии и справки 25 сентября, 15:12
Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8Международная панорама 25 сентября, 15:09
Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной РоссииСпорт 25 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель белой Bugatti Veyron хаотично перестраивается из ряда в ряд на Кутузовском проспекте в Москве, обгоняя другие машины и нарушая правила дорожного движения. Разные модификации Bugatti Veyron могут достигать максимальной скорости в 400 км/ч.
Еще одна видеозапись с гонками на этот раз на BMW Х5 на Кутузовском проспекте появилась в понедельник в интернете. Данное видео также изучается сотрудниками ГАИ.