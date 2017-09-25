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Столичная ГАИ изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti на Кутузовском проспекте

Москва
25 сентября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

На видеозаписи водитель автомобиля обгоняет другие машины и нарушает правила дорожного движения

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель белой Bugatti Veyron хаотично перестраивается из ряда в ряд на Кутузовском проспекте в Москве, обгоняя другие машины и нарушая правила дорожного движения. Разные модификации Bugatti Veyron могут достигать максимальной скорости в 400 км/ч.

Еще одна видеозапись с гонками на этот раз на BMW Х5 на Кутузовском проспекте появилась в понедельник в интернете. Данное видео также изучается сотрудниками ГАИ.

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