Столичная ГАИ изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель белой Bugatti Veyron хаотично перестраивается из ряда в ряд на Кутузовском проспекте в Москве, обгоняя другие машины и нарушая правила дорожного движения. Разные модификации Bugatti Veyron могут достигать максимальной скорости в 400 км/ч.

Еще одна видеозапись с гонками на этот раз на BMW Х5 на Кутузовском проспекте появилась в понедельник в интернете. Данное видео также изучается сотрудниками ГАИ.