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В Новой Москве неизвестный украл с парковки три экскаватора

Москва
26 сентября, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Похититель погрузил экскаваторы на автотрал и скрылся

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл три экскаватора с парковки в поселении Соседское в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"С территории парковки на 121-м км Калужского шоссе неизвестный погрузил на автотрал экскаватор JCB GS160 W, экскаватор-погрузчик Hidromek НМК 102 S, экскаватор- погрузчик JCB 3СХ" и скрылся. Материальный ущерб устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД, кража могла произойти в период с 19:00 мск 23 сентября до 09:00 мск 25 сентября. По данному факту проводится проверка.

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