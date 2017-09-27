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Аналог Парка Горького откроют в Южном Бутове в августе 2018 года

Москва
27 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Благоустройство проведут в два этапа: в 2017 году выполнят работы по расчистке территории будущего парка и строительству инженерных коммуникаций, а в 2018 году начнется создание инфраструктуры

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новый крупный парк с летними эстрадами, кафе, детскими и спортивными площадками, а также бесплатным Wi-Fi откроют в московском районе Южное Бутово в августе 2018 года. Об этом в среду сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы проводим комплексное благоустройство всей парковой территории - это более 140 гектаров, огромная территория, почти половина Парка Горького. Так что у Бутово будет свой Парк Горького", - сказал Собянин, общаясь с местными жителями во время осмотра работ по благоустройству парка.

Мэр напомнил, что проект реконструкции предварительно обсудили с жителями и депутатами района. "[Концепция] предполагает и спокойные, тихие территории, и территории для занятия спортом, и площадки для детей, хорошее освещение, безопасность, возможность проведения культурных программ <…> В целом, это будет один из лучших парков Москвы. Жителям Бутово больше не надо будет ездить в другой парк, все будет здесь", - отметил Собянин.

Он добавил, что благоустройство проведут в два этапа: в 2017 году выполнят работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций, а в 2018 году начнется создание парковой инфраструктуры. Как пояснил мэр, все работы планируется завершить к 1 августа 2018 года. Проект благоустройства, утвержденный правительством Москвы, предусматривает создание летних эстрад, детских кафе и площадок. В парке появится больше деревьев, в порядок приведут все реки и пруды.

Главными точками притяжения в новом парке станут шесть летних эстрад: "Зеленый театр" на 300 мест, "Летний театр" на 100 мест, "Амфитеатр" на 170 мест, сцена детского "Зеленого театра", сцена летнего театра в "Детском парке" и танцплощадка. Местные жители смогут отдыхать в 50 парковых павильонах, где разместят кафе и тематические клубы, а также площадки для танцев.

Беседки на дереве и качели, как на Триумфальной

Главной особенностью нового парка станут разбросанные по территории перголы (увитые зеленью беседки или коридор из легких решеток на арках или столбах - прим ТАСС.) и беседки, защищающие гостей парка от дождя и солнца. Под одной из пергол установят качели - такие же, как на Триумфальной площади в центре Москвы. Беседки также разместят на дереве - деревянные настилы на высоте нескольких метров над землей, подняться на которые можно будет по пристроенной лестнице.

В новом парке появится несколько зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами. Для уток на прудах установят домики, для голубей построят голубятни. После благоустройства в бутовском парке разместят детские и спортивные площадки, площадки для воркаута, пикниковые точки, пешеходные и велодорожки, торговые киоски, лавочки, урны, туалеты, навигационные стойки и камеры видеонаблюдения. Для посетителей откроют также прокат спортивного инвентаря.

В местах наибольшего притяжения посетителей установят десять точек бесплатного доступа Wi-Fi с радиусом действия 200 метров.

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