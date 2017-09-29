В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в Москве 30 стоек с дорожными знаками со смещенным креплением, которые сэкономят место на узких улицах. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Николай Чередниченко.

"ЦОДД в качестве эксперимента установил дорожные знаки со смещенными креплениями", - сказал он.

Чередниченко пояснил, что такие таблички будут крепиться не посередине, а по бокам от стойки, напоминая форму флажка. Их можно устанавливать вплотную к стенам зданий для экономии места на узких улицах и комфортного перемещения пешеходов. Такие знаки появились, в частности, на улице Тимура Фрунзе, а также в Малом Боженовском и в 4-м Лесном переулках.

Кроме того, в рамках эксперимента в полтора раза уменьшены знаки "Остановка запрещена", "Парковка" и другие. Такое решение позволит размещать на одной стойке сразу несколько указателей.

В Москве в 2017 году стартовал эксперимент по уменьшению числа знаков и их размеров. В рамках пилотного проекта на ряде улиц установили только дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, конец зоны, а внутри остались указатели мест для инвалидов и бесплатных парковок у социальных объектов. До конца года в государственные стандарты внесут изменения, которые будут предусматривать установку дородных знаков уменьшенного размера по всей России.