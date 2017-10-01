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В Московском регионе будет без осадков и до 10 градусов тепла

Москва
1 октября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Октябрь в Москве начнется сухой, прохладной погодой, сообщили в Росгидромете.

"Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура в Москве составит 7-9 градусов, по области - от 5 до 10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В понедельник характер погоды не изменится - переменная облачность и без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, в центре горда до 6 градусов тепла, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 5-10 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

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