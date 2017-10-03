Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Антициклон продолжит определять сухую и прохладную погоду в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, во вторник в столице и по области обойдется без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов.
"Будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Москве столбики термометров покажут 5-7, по области - от 3 до 8 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный 3-8 м/с.
Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице будет от 1 до 3, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.
В среду на регион начнут оказывать влияние атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 8-10, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.