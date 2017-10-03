Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
3 октября, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Представитель метеослужбы сообщил, что в Москве столбики термометров покажут 5-7, по области - от 3 до 8 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Геодакян Артем/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Антициклон продолжит определять сухую и прохладную погоду в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, во вторник в столице и по области обойдется без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов.

"Будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Москве столбики термометров покажут 5-7, по области - от 3 до 8 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный 3-8 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице будет от 1 до 3, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.

В среду на регион начнут оказывать влияние атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 8-10, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
2
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
3
"Известия": Ярошенко заявил, что подвергается дискриминации в американской тюрьме
4
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину
7
Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама