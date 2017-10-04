В столичном регионе ожидается дождливая, прохладная и ветреная погода

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МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Прохладная, дождливая погода с порывистым ветром ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью вновь будет дождливо. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится. Будет пасмурно, дождливо и ветрено. В Москве воздух прогреется до 9-11 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.