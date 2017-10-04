СК начал проверку после обнаружения останков мужчины за магазином на юго-западе Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков около супермаркета на юго-западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ночь на 4 октября за супермаркетом вблизи улицы Миклухо-Маклая были обнаружены останки человеческого тела. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине", - сообщила она.

Следователи устанавливают личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.