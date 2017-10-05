Пушкинский музей в Москве в день своего 60-летия будет работать бесплатно

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Государственный музей А.С. Пушкина, а также его филиалы и выставочные залы в Москве 5 октября, в день 60-летия своего образования, будут работать бесплатно, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, а также Мемориальная квартира А.С. Пушкина, Музей-квартира Андрея Белого, Дом-музей В.Л. Пушкина, а также выставочные залы в Денежном переулке будут открыты для свободного посещения 5 октября с 12:00 до 21:00 ", - сказали в пресс-службе.

В рамках программы тематических экскурсий на Пречистенке пройдут "директорские" экскурсии - о постоянной экспозиции "Пушкин и его эпоха" расскажет директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. А директор Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, проведет авторскую экскурсию по выставке "Нащокинский домик" - путешествие из Петербурга в Москву".

В 17:00 в музее устроят чаепитие с домашним вареньем, приготовленным его сотрудниками. На каждой вазочке будет табличка с именем автора и рецептом.

Заслуженный артист России Максим Аверин прочитает повесть А.С. Пушкина "Метель" под "Музыкальные иллюстрации" Георгия Свиридова в исполнении Юношеского симфонического оркестра им. Л.Николаева.

Посетители музея смогут также первыми увидеть фильм выпускницы ВГИКа Марии Линдер "Душа, пушинка", показ которого запланирован на 19:30. Героями картины стали более 50 человек: актеры, писатели, режиссеры, художники, космонавты. Из их размышлений автор составила современный портрет Александра Пушкина.

О музее

Постановление Совета министров СССР об учреждении в столице Государственного музея А.С. Пушкина было подписано 5 октября 1957 года. Первая экспозиция посвященного поэту музея открылась для посетителей 6 июня 1961 года. На сегодняшний день его музейное собрание насчитывает более 167 тысяч единиц хранения. В их числе: мемориальные экспонаты, документальные свидетельства, уникальные книжные и рукописные собрания, генеалогические архивы, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, предметы быта, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, а также его знаменитых современников и продолжателей литературной традиции.