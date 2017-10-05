В Московском регионе ожидаются дождь и порывистый ветер

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пасмурная, дождливая и ветреная погода ожидается в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно, пойдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области будет 6-11 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью будет дождливо, в столице столбики термометров покажут 5-7, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с. Днем в пятницу погода вновь будет сырой и ветреной. В Москве воздух прогреется до 9-11, по области - до 6-11 градусов.