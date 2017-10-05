Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в центре Москвы

Москва
5 октября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Днем в четверг неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину, после чего он был госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту получения огнестрельного ранения мужчиной в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 5 октября вблизи жилых домов в Банковском переулке неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону дома, где проживает. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказала представитель ГСУ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
В Раде изъяли из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях
7
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама