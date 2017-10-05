СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в центре Москвы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту получения огнестрельного ранения мужчиной в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, днем 5 октября вблизи жилых домов в Банковском переулке неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону дома, где проживает. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказала представитель ГСУ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.